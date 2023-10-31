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21:32, 31 октября 2023Мир

ЦАХАЛ признался в обстреле лагеря беженцев

ЦАХАЛ признался в обстреле лагеря беженцев, объяснив это трагедией войны

Фото: Anas al-Shareef / Reuters

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) признал, что израильские войска нанесли удар по лагерю беженцев Джебалия в северной части сектора Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, гибель гражданских лиц является «трагедией войны».

Ранее 31 октября МИД Палестины сообщил, что 400 человек погибли или получили ранения в ходе удара по лагерю беженцев. Среди пострадавших большое число женщин и детей.

Вблизи лагеря был атакован целый район и полностью разрушены десятки жилых домов.

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      Марина Совина
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      ЦАХАЛ признался в обстреле лагеря беженцев

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