Палестина заявила о 400 погибших и раненых при ударе по лагерю беженцев в Газе

МВД Палестины: 400 человек погибли и ранены при ударе по лагерю беженцев в Газе

400 человек погибли и ранены при ударе по лагерю беженцев Джебалия в северной части секторе Газа. Об этом заявили в МВД анклава, сообщает РИА Новости.

В палестинском ведомстве добавили, что среди пострадавших большое число женщин и детей.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил об усилении бомбардировок на севере сектора Газа, больше всего ударов приходится на территорию вблизи лагеря для беженцев Джабалия. Отмечается, что вблизи лагеря был атакован целый район и полностью разрушены десятки жилых домов.