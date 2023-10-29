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04:08, 29 октября 2023Мир

Стало известно об усилении бомбардировок на севере Газы

Al Jazeera: Израиль усилил бомбардировки Газы рядом с лагерем беженцев Джабалия
СюжетМинобороны:

Фото: Reuters

Израиль за последние часы усилил бомбардировки на севере сектора Газа, больше всего ударов приходится на территорию вблизи лагеря для беженцев Джабалия. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что вблизи лагеря был атакован целый район и полностью разрушены десятки жилых домов.

Ранее лава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что военная операция в секторе Газа будет долгой. «Нам понадобится терпение, нам потребуется большая эмоциональная стойкость», — сказал он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что союзники в западных и арабских странах понимают цели конфликта с Палестиной. Политик подчеркнул, что они поддерживают израильскую сторону и хотят, чтобы она одержала победу в войне с палестинским движением ХАМАС.

7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.

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      Екатерина Подвигина
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