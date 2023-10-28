Израиль высказался о позиции арабских стран по конфликту с ХАМАС

Нетаньяху: союзники в арабских странах и на Западе понимают цели войны с ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что союзники в западных и арабских странах понимают цели конфликта с Палестиной. Его слова приводит РИА Новости.

Политик подчеркнул, что они поддерживают израильскую сторону и хотят, чтобы она одержала победу в войне с палестинским движением ХАМАС.

Ранее Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны. Он рассказал, что его целью является уничтожение ХАМАС и освобождение заложников.