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00:43, 4 ноября 2023Мир

Стало известно о требованиях США к Израилю после удара по лагерю беженцев в Газе

Politico: США запросили у Израиля объяснений удара по лагерю беженцев в Газе

Фото: Reuters

Администрация США потребовала от израильских властей предоставить объяснения причин удара по лагерю беженцев Джебалия в северной части сектора Газа. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на собственные источники.

В публикации отмечается, что Соединенные Штаты попросили израильских коллег «подробно описать ход планирования» данной операции. Кроме того, в Вашингтоне обратили внимание Израиля на необходимость «точного наведения орудий на цели», чтобы избежать причинение вреда гражданскому населению.

Один из собеседников газеты добавил, что беседа сфокусировалась на просьбе к Израилю принять более действенные меры во избежание жертв среди мирных граждан.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала, что нанесла удар по лагерю беженцев Джебалия в северной части сектора Газа. Последствия операции для гражданских лиц ЦАХАЛ назвал «трагедией войны».

Жертвами двух ударов ЦАХАЛ по Джабалии стали 195 палестинцев. Как сообщает Reuters, более 120 человек остаются пропавшими без вести, свыше 700 человек получили ранения.

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      Екатерина Подвигина
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