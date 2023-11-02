Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:09, 2 ноября 2023Мир

Названо число жертв от ударов Израиля по лагерю беженцев в Газе

ХАМАС: в ходе ударов Израиля по лагерю беженцев Джебалия погибло 195 человек

Фото: Mohammad Abu Elsebah / dpa / Global Look Press

В ходе двух ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев Джабалия в северной части сектора Газа погибло 195 палестинцев. Такое число жертв среди мирного населения назвали представители исламского палестинского движения ХАМАС, сообщает Reuters.

Отмечается, что более 120 человек остаются пропавшими без вести, более 700 человек получили ранения.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала, что нанесла удар по лагерю беженцев Джебалия в северной части сектора Газа. Последствия операции для гражданских лиц ЦАХАЛ назвал «трагедией войны».

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс назвал удар Израиля по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа зверством. «Это лишь самое недавнее зверство, постигшее население Газы, где боевые действия вступили в еще более ужасающую фазу со все более ужасающими гуманитарными последствиями», — констатировал замгенсека.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о планах Китая достроить пятую станцию в Антарктиде

      Женщину признали виновной в организации секс-вечеринок для малолетнего сына

      Пришедшая к врачу с болью в животе 12-летняя россиянка оказалась беременна

      Россиянка вонзила в живот любовника нож из-за вылитого в раковину супа

      В США предложили поставлять России предназначенное для ВСУ оружие

      В России предложили ограничить продажи одного вида мороженого

      В Италии назвали провалом разговор Мелони с российскими пранкерами

      В Рязани застрелили начальника службы судебных приставов

      Российская девушка-боец ММА Янькова оценила возможный отъезд из страны

      Названо число жертв от ударов Израиля по лагерю беженцев в Газе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости