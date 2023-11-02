Названо число жертв от ударов Израиля по лагерю беженцев в Газе

ХАМАС: в ходе ударов Израиля по лагерю беженцев Джебалия погибло 195 человек

В ходе двух ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев Джабалия в северной части сектора Газа погибло 195 палестинцев. Такое число жертв среди мирного населения назвали представители исламского палестинского движения ХАМАС, сообщает Reuters.

Отмечается, что более 120 человек остаются пропавшими без вести, более 700 человек получили ранения.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала, что нанесла удар по лагерю беженцев Джебалия в северной части сектора Газа. Последствия операции для гражданских лиц ЦАХАЛ назвал «трагедией войны».

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс назвал удар Израиля по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа зверством. «Это лишь самое недавнее зверство, постигшее население Газы, где боевые действия вступили в еще более ужасающую фазу со все более ужасающими гуманитарными последствиями», — констатировал замгенсека.