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17:17, 1 ноября 2023Мир

В ООН высказались об израильском ударе по лагерю беженцев в Газе

Замгенсека ООН Гриффитс назвал зверством удар Израиля по лагерю беженцев в Газе

Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс назвал удар Израиля по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа зверством. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сообщается о десятках потерь среди гражданского населения в Газе после недавних атак на лагерь беженцев Джебалия. Это лишь самое недавнее зверство, постигшее население Газы, где боевые действия вступили в еще более ужасающую фазу со все более ужасающими гуманитарными последствиями», — констатировал замгенсека.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала, что нанесла удар по лагерю беженцев Джебалия в северной части сектора Газа. Последствия операции для гражданских лиц ЦАХАЛ назвал «трагедией войны».

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      Дарья Балацкая
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