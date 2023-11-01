В ООН высказались об израильском ударе по лагерю беженцев в Газе

Замгенсека ООН Гриффитс назвал зверством удар Израиля по лагерю беженцев в Газе

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс назвал удар Израиля по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа зверством. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сообщается о десятках потерь среди гражданского населения в Газе после недавних атак на лагерь беженцев Джебалия. Это лишь самое недавнее зверство, постигшее население Газы, где боевые действия вступили в еще более ужасающую фазу со все более ужасающими гуманитарными последствиями», — констатировал замгенсека.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала, что нанесла удар по лагерю беженцев Джебалия в северной части сектора Газа. Последствия операции для гражданских лиц ЦАХАЛ назвал «трагедией войны».