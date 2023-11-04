ВОЗ прокомментировала сообщения об атаках на машины скорой помощи в Газе

Глава ВОЗ Гебрейесус осудил атаку на машины скорой помощи в секторе Газа

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что шокирован сообщениями об атаках на машины скорой помощи в секторе Газа. Об этом он сообщил в соцсети X (бывшая Twitter).

Он осудил атаку и призвал немедленно прекратить огонь. «Мы повторяем: пациенты, медицинские работники, учреждения и машины скорой помощи должны быть постоянно защищены. Всегда», — подчеркнул он.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по машине скорой помощи, в которой находились бойцы палестинского исламистского движения ХАМАС.

До этого глава Минобороны Израиля Йоав Галлант отказал в ответ на требование США о временном прекращении огня в секторе Газа. По его словам, Израиль не будет приостанавливать боевые действия до возвращения всех захваченных ХАМАС заложников.