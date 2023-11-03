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22:04, 3 ноября 2023Мир

Армия Израиля заявила об ударе по машине скорой помощи бойцов ХАМАС

ЦАХАЛ заявил об ударе по машине скорой помощи, использовавшейся бойцами ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Израильская авиация нанесла удар по машине скорой помощи, которая якобы использовалась палестинским исламистским движением ХАМАС. Об этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале.

В результате удара погибли несколько бойцов движения. Дополнительная информация будет опубликована позже. Армия Израиля отметила, что поделилась деталями произошедшего со спецслужбами.

ЦАХАЛ также подчеркнул, что данный район является зоной боевых действий. «Мирных жителей в этом районе неоднократно призывали эвакуироваться на юг в целях их собственной безопасности», — говорится в сообщении.

Утром 7 октября движение ХАМАС атаковало Израиль, после чего власти страны заявили, что еврейское государство официально находится в состоянии войны.

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      Марина Совина
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