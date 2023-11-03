Армия Израиля заявила об ударе по машине скорой помощи бойцов ХАМАС

ЦАХАЛ заявил об ударе по машине скорой помощи, использовавшейся бойцами ХАМАС

Израильская авиация нанесла удар по машине скорой помощи, которая якобы использовалась палестинским исламистским движением ХАМАС. Об этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале.

В результате удара погибли несколько бойцов движения. Дополнительная информация будет опубликована позже. Армия Израиля отметила, что поделилась деталями произошедшего со спецслужбами.

ЦАХАЛ также подчеркнул, что данный район является зоной боевых действий. «Мирных жителей в этом районе неоднократно призывали эвакуироваться на юг в целях их собственной безопасности», — говорится в сообщении.

Утром 7 октября движение ХАМАС атаковало Израиль, после чего власти страны заявили, что еврейское государство официально находится в состоянии войны.