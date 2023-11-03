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22:55, 3 ноября 2023Мир

Власти Израиля назвали местоположение командного центра ХАМАС

Президент Израиля Герцог: командный центр ХАМАС спрятан под больницей Газы
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Stefani Reynolds / Pool / Reuters

Командный центр палестинского исламистского движения ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа. Об этом в колонке для газеты The New York Times заявил президент Израиля Ицхак Герцог.

«ХАМАС не только хранит ракеты под школами и домами; наши разведданные и признания захваченных террористов показывают, что командный центр ХАМАСА спрятан под центральной больницей Газы», — написал он. Герцог отметил, что подобная тактика палестинского движения скрывать командные пункты под гражданскими объектами приводит к жертвам среди мирных жителей Газы.

Утром 7 октября движение ХАМАС атаковало Израиль, после чего власти страны заявили, что еврейское государство официально находится в состоянии войны.

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      Марина Совина
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