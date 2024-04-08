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19:20, 8 апреля 2024Мир

Совбез ООН передал заявку Палестины на вступление в организацию

Совбез ООН направил в Комитет по приему новых членов заявку Палестины

Фото: Loey Felipe / Globallookpress.com

Совет Безопасности ООН направил в Комитет организации по приему новых членов заявку Палестины на вступление, сообщает Reuters.

Ранее в понедельник, 8 апреля, председательствующая в Совбезе постпред Мальты при ООН Ванесса Фрезиер заявляла, что орган обсудит заявку Палестины о возобновлении обсуждения их заявления на принятие в состав ООН в качестве полноправного члена. Совбез начал открытое заседание в 19:00 по московскому времени.

Сейчас Палестина имеет статус постоянного наблюдателя. В 2011 году страна подавала заявку на вступление в ООН, однако позже решила временно отложить этот вопрос.

Ранее заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский сообщил, что Россия призывает входящие в ООН страны принять заявку Палестины на членство в организации.

Associated Press сообщало, что палестинцы надеются добиться проведения голосования по полноправному членству в ООН до окончания месяца Рамадан 9 апреля, несмотря на план США сначала договориться о мирном соглашении между Израилем и Палестиной.

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      Антон Похиляк
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