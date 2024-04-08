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18:37, 8 апреля 2024Мир

Россия призвала страны принять Палестину в ООН

Зампостпреда Полянский: Россия призывает страны принять Палестину в ООН

Фото: Vanessa Rubilar / Reuters

Россия призывает входящие в ООН страны принять заявку Палестины на членство в организации, заявил заместитель постоянного представителя РФ при Всемирной организации Дмитрий Полянский. Его цитирует РИА Новости.

«Призываем всех членов международного сообщества поддержать заявку Палестины на членство в Организации Объединенных Наций», — сказал зампостпреда.

Ранее стало известно, что Совет Безопасности ООН намерен рассмотреть заявку Палестины на вступление в организацию. На данный момент Палестина имеет статус постоянного наблюдателя. В 2011 году страна подавала заявку на вступление в ООН, однако позже решила отложить этот вопрос.

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      Виктория Кондратьева
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