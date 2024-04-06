СБ ООН рассмотрит членство Палестины в организации

Совбез ООН рассмотрит вступление Палестины в организацию

Совет Безопасности (СБ) ООН намерен рассмотреть заявку Палестины на вступление в организацию в качестве полноправного участника. Об этом сообщает ТАСС.

Закрытое заседание Совбеза, темой которого станет запрос Палестины на членство в международной организации, назначено на понедельник, 8 апреля. «В 10:00 (17:00 по московскому времени) пройдут консультации по обсуждению палестинского запроса на возобновление рассмотрения ее заявки на членство в ООН», — сказано в сообщении, распространенном постоянным представительством Мальты при организации.

Сейчас Палестина имеет статус постоянного наблюдателя. В 2011 году страна подавала заявку на вступление в ООН, однако позже решила временно отложить этот вопрос.

В мальтийском постпредстве отметили, что на встрече 8 апреля обсудят передачу заявки Палестины в комитет СБ ООН по приему новых участников. Принять страну в ООН может Генеральная ассамблея организации. За заявку должны проголосовать 9 из 15 членов СБ при условии, что ни один из постоянных членов (Россия, Китай, Франция, Великобритания и США) не будет против.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал Совет Безопасности ООН договориться о санкциях против Израиля. Российский дипломат отметил, что Израиль не соблюдает принятые Совбезом с начала эскалации в Газе резолюции и международное гуманитарное право.

