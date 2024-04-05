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20:42, 5 апреля 2024Мир

Небензя призвал Совбез ООН договориться о санкциях против Израиля

Небензя: СБ ООН необходимо договориться о санкциях в отношении Израиля
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Совету Безопасности (СБ) ООН необходимо договориться о санкциях против Израиля. К ограничительным мерам в отношении страны призвал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что Израиль не соблюдает принятые Совбезом с начала эскалации в Газе резолюции и международное гуманитарное право, не обеспечивая беспрепятственный доступ гумпомощи к нуждающимся. Чтобы не допустить гуманитарного апокалипсиса и предотвратить голод в секторе Газа, нужно перейти к реальному прекращению огня, добавил Небензя.

«Полагаем в этой связи, что Совету необходимо договориться о мерах, которые должны быть приняты в отношении Западного Иерусалима за подобное вопиющее неуважение к решениям СБ и Уставу ООН. Такие меры могут, например, включать в себя оружейное эмбарго и иные виды санкций», — сказал он.

Ранее Россия в ООН осудила налеты Израиля на Сирию. Небензя отметил, что подобные действия, рассчитанные на дальнейшее разжигание конфликта, недопустимыми.

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      Маргарита Миронова
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