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22:34, 2 апреля 2024Мир

Россия в ООН осудила налеты Израиля на Сирию

Постпред Небензя: Россия решительно осуждает налеты Израиля на Сирию

Россия решительно осуждает налеты Израиля на Сирию и расценивает их как грубейшее нарушение суверенитета страны. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя, сообщает ТАСС.

В ходе заседания Совета безопасности всемирной организации он заявил, что Москва расценивает подобные действия, рассчитанные на дальнейшее разжигание конфликта, недопустимыми, они должны быть прекращены.

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      Марина Совина
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