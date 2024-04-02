Россия в ООН осудила налеты Израиля на Сирию

Постпред Небензя: Россия решительно осуждает налеты Израиля на Сирию

Россия решительно осуждает налеты Израиля на Сирию и расценивает их как грубейшее нарушение суверенитета страны. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя, сообщает ТАСС.

В ходе заседания Совета безопасности всемирной организации он заявил, что Москва расценивает подобные действия, рассчитанные на дальнейшее разжигание конфликта, недопустимыми, они должны быть прекращены.