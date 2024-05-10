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19:57, 10 мая 2024Мир

Генассамблея ООН расширила права Палестины в организации

ГА ООН приняла резолюцию, расширяющую права Палестины в организации

Фото: Hussam Al Masri / Reuters

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ООН) приняла резолюцию, расширяющую права Палестины в организации, и рекомендовала Совбезу ООН положительно пересмотреть вопрос о членстве страны в ООН. Трансляция доступна на сайте организации.

«Государство Палестина имеет право на членство в ООН в соответствии со статьей 4 Устава и поэтому должно быть принято в члены Организации Объединенных Наций», — сказано в резолюции.

Палестина с 79-й сессии Генассамблеи, начинающейся в сентябре, получит право делать заявления от имени групп стран, право на полное участие в конференциях ООН, в международных конференциях и совещаниях, созываемых под эгидой Генеральной Ассамблеи или под эгидой других органов ООН.

Также у государства будет право вносить предложения и поправки, быть соавтором предложений и поправок, в том числе от имени групп государств, право выступать по мотивам голосования от лица групп. Кроме того, Палестина получит право выдвигать процедурные предложения, в том числе по порядку ведения заседания. Теперь государство сможет выдвигать просьбы поставить те или иные предложения на голосование.

За резолюцию голосовали 143 страны, 9 были против, 25 воздержались.

Ранее группа американских сенаторов предложила отказаться от финансирования ООН, если туда примут Палестину. Они призвали не выделять средства при одном условии. Инициатива подписана 24 сенаторами во главе с республиканцем Джимом Ришем из комитета по международным отношениям.

Принятие закона может привести к тому, что Вашингтон прекратит помогать организациям, «которые предоставляют дополнительные права и привилегии палестинской администрации».

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