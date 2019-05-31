Китай отомстит США за Huawei

Власти Китая готовы принять ответные меры на действия США, включивших производителя смартфонов Huawei в черный список и запретивших сотрудничать с ним своим компаниям, написал в Twitter главный редактор китайского издания Global Times Ху Сицзинь.

«Насколько я знаю, Китай примет серьезные ответные меры против США, поместивших Huawei и другие компании в черный список. Это означает, что Пекин не будет спокойно сидеть и смотреть на происходящее и вскоре последуют новые ответные меры», — написал Ху Сицзинь.

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В середине мая президент США Дональд Трамп издал указ о запрете американским компаниям сотрудничать с Huawei, который ранее подозревали в связях с китайскими спецслужбами и передаче им данных о пользователях. После этого о разрыве отношений с компанией заявили Google и несколько других американских производителей комплектующих и программного обеспечения.

В свою очередь, европейские партнеры Huawei, не имеющие бизнеса в США и не попадающие под действие американских законов, заверили, что продолжат сотрудничать с китайской корпорацией. О готовности к американским санкциям заявил и глава Huawei Жэнь Чжэнфэй.

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