Матвиенко назвал причину успеха Ялтинской конференции

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что встреча лидеров антигитлеровской коалиции в феврале 1945 года в Ялте должна стать ориентиром для современных политиков. Ее обращение зачитали на международной научной конференции, посвященной 75-летию Ялтинской конференции «Ялта-1945: уроки истории», передает «Интерфакс».

Матвиенко объяснила, что успех переговоров во многом был обусловлен пониманием главенствующей роли в победе над нацисткой Германией. «Наш общий долг — защищать правду о Второй мировой войне от намеренной искаженной трактовки событий тех лет», — подчеркнула она.

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По ее словам, Ялтинская конференция — это бесценное мировое наследие и опыт истинного союзничества, поскольку главы трех государства, несмотря на кардинальные различия во взглядах, смогли прийти к общему соглашению, сформировав систему межгосударстанных отношений.

Парламентарий напомнила, что итогом встречи стали договоренности о создании Организации Объединенных наций (ООН), механизмов поддержания и укрепления сотрудничества между государствами. При этом Москва твердо и неизменно выступает за сохранение главенствующей роли организации в международной системе коллективной безопасности и обеспечения уважения прав человека.

Ялтинская конференция проходила с 4 по 11 февраля 1945 года в поселке Ливадия около Ялты. Она стала второй встречей лидеров трех стран антигитлеровской коалиции — главы СССР Иосифа Сталина, президента США Франклина Рузвельта и премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля — во время Второй мировой войны и была посвящена установлению послевоенного мирового порядка.

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