Кремль прокомментировал слова Зеленского о вине СССР за начало Второй мировой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР за начало Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, высказывания Зеленского не вызывают ничего, кроме сожаления и непонимания. Отмечается, что Пескову был задан вопрос, будет ли президент Украины приглашен в Россию на торжества, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, после его слов о виновниках Второй мировой войны.

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Пресс-секретарь оказался не готов ответить на этот вопрос. «Мне нужно это уточнить, я пока не готов ответить на этот вопрос», — сказал он.

27 января Зеленский заявил, что в развязывании войны наравне с фашистской Германией виноват Советский Союз. Он добавил, что Польша первой почувствовала на себе «сговор тоталитарных режимов». «Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста», — отметил президент Украины на брифинге после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой.

Речь Зеленского резко раскритиковали российские политики. Так, сенатор Алексей Пушков обвинил главу государства в пересечении всех мыслимых и немыслимых границ подлости. Депутат Наталья Поклонская напомнила украинскому лидеру о деде-фронтовике, перед которым ему должно быть стыдно. Ее коллега Руслан Бальбек заявил, что президент плюнул в лицо оставшимся ветеранам.

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