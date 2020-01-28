В Раде оценили слова Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой

Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский оценил слова президента Украины Владимира Зеленского о виновности СССР в начале Второй мировой войны и Холокосте. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«А ближе к местным выборам нужно обвинить СССР в Мюнхенском сговоре и разделе Чехословакии. Вот тогда точно все получится», — отметил Бужанский.

Материалы по теме «Этот кризис очевиден. Им очень тяжело» Украинцы не могут найти общий язык. Почему власть не способна остановить раскол в стране?

Он добавил, что не понимает, как высказанная Зеленским позиция «укладывается в логику попыток» урегулировать отношения с Россией. Ситуация с заявлением главы государства является «абсолютно искусственным и ложным обострением», считает парламентарий.

По мнению Бужанского, украинские власти сами загнали себя в политический тупик, озвучив «циничную ложь», которая оскорбила миллионы украинских граждан.

27 января Зеленский заявил, что в развязывании войны наравне с фашистской Германией виноват Советский Союз. Он добавил, что Польша первой почувствовала на себе «сговор тоталитарных режимов». «Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», — отметил президент Украины на брифинге после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой.

В 2019 году Польша не пригласила Россию на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны, из-за современного политического контекста. Согласно официальной версии Польши, СССР в сентябре 1939 года напал на страну вместе с нацистской Германией. Ныне официальная Варшава считает, что Россия имеет иной взгляд на историю Второй мировой.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!