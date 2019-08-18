Британцы и американцы переоценили вклад своих стран в победу над Гитлером

Жители некоторых стран-участниц Второй мировой войны, входивших в антигитлеровскую коалицию, переоценивают вклад своего государства в победу над нацизмом. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного норвежским изданием Forskning.

Исследование проводилось среди жителей республик бывшего СССР и стран-союзниц Советского Союза во Второй мировой. Их просили оценить вклад своей страны в победу в той войне. Выходцы из бывших советских республик в среднем называли цифру в 75 процентов. При этом в нескольких странах оценка своего вклада оказалась «раздута», указывается в статье.

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В пример приводятся жители Великобритании и США, которые оценили усилия своих государств в 51 и 54 процента соответственно. Такие результаты исследователи объяснили, в частности, «историческим нарциссизмом».

Кроме того, другое исследование проводилось среди жителей бывших стран «оси» — Германии, Италии и Японии. Их просили в процентах оценить ответственность своей страны за военные преступления в период с 1939-го по 1945 год. Итальянцы оценили вклад своих предков в развязывание войны примерно на 29 процентов, японцы — в 47, немцы — в 64 процента, что социологи посчитали «исторической скромностью».

26 июля сообщалось, что Польша пригласила президента России Владимира Путина на памятные мероприятия в честь 75-летия освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), которые состоятся в начале 2020 года. Польская сторона подчеркнула, что «освобождение лагеря советскими войсками — неоспоримый факт истории».

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