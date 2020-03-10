Кремль подтвердил отказ Трампа приехать в Москву 9 Мая

Кремль получил данные об отказе президента США Дональда Трампа приехать в Москву 9 Мая на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 10 марта.

«Мы пока не знаем, на каком уровне будут представлены Соединенные Штаты на празднованиях по случаю Дня Победы», — сказал он.

Ранее во вторник газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщила, что американский президент не приедет в Москву 9 Мая. По данным издания, Вашингтон может отправить вместо главы государства делегацию из нескольких высокопоставленных лиц.

10 марта президент России Владимир Путин заявил, что было бы правильно «и внутриполитически, и в моральном смысле», если бы лидеры стран, которые входили в антигитлеровскую коалицию, приехали 9 мая в Москву.

В ноябре прошлого года Трамп заявлял о своем желании посетить парад Победы в Москве. В то же время он отметил, что мероприятие придется на самый разгар предвыборной кампании в США.

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