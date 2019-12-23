Лавров подтвердил желание Трампа приехать на парад Победы

Президент США Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы приехать на День Победы в Москву. Об этом рассказал глава российского МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Президент Трамп подчеркивал важность этой даты и свой интерес к тому, чтобы принять участие в мероприятиях», — подтвердил Лавров в Совете Федерации. Так он прокомментировал возможный приезд американского лидера на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее Трамп заявлял, что хочет приехать на парад Победы в Москве. Он подтвердил получение приглашения на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне от российской стороны, однако допустил, что не сможет посетить парад в Москве из-за предвыборной кампании в США. «Это самый разгар политического сезона, так что я посмотрю, смогу ли это сделать, но я хотел бы поехать», — уточнил он.

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