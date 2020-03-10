Стало известно об отказе Трампа приезжать на празднование дня Победы

Президент США Дональд Трамп не сможет приехать в Москву на празднование дня Победы. Об отказе сообщил «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Причины, по которым американский лидер не сможет участвовать в торжествах, не называются. При этом в Вашингтоне заверили, что могут отправить делегацию из нескольких высокопоставленных лиц вместо президента.

В декабре стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон приедет на празднование Дня Победы в Москву. Помимо него, на 9 Мая пригласили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Памятные мероприятия пройдут в Москве 9 мая 2020 года. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, свое участие в них подтвердили 17 иностранных лидеров. В частности, он называл руководителей Индии, Кубы, Венесуэлы, Белоруссии и Сербии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru



