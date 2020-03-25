В России из-за коронавируса начали останавливать заводы

Из-за ситуации с коронавирусом в России начали останавливаться автомобильные заводы. О планах временно приостановить работу сообщили Volkswagen и PSA, пишут «Ведомости».

Предприятие Volkswagen в Калуге, где производят модели Tiguan, Polo и Skoda Rapid, остановится с 30 марта по 10 апреля. На тот же срок прекратят контрактную сборку в Нижнем Новгороде, там выпускают Skoda модели Octavia и Kodiaq.

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Автозавод «ПСМА рус», который на 70 процентов принадлежит французской PSA, а на 30 процентов — японской Mitsubishi Motors, приостановит производство Peugeot, Citroen и Opel с 1 по 3 апреля, после чего с 6-го по 10-е сотрудников отправят в коллективный отпуск. Сборку Mitsubishi, как утверждает врио губернатора региона Владислав Шапша, пока решено продолжить.

На такие меры компаниям пришлось пойти из-за временной остановки поставок комплектующих и риска заразиться для сотрудников. В «ПСМА рус» подчеркнули, что при необходимости меры могут скорректировать.

В Toyota рассказали, что прорабатывают планы на случай ухудшения эпидемиологической ситуации, но в настоящее время остановка производства не готовится. Грузовой Volvo назван одним из возможных сценариев прекращения работы, сообщает «Коммерсантъ». Источники издания не исключают, что закрыться придется и заводу BMW в Калининграде.

На прошлой неделе в Европе остановили выпуск автомобилей на заводах группы PSA и Fiat Chrysler. Renault, Ford и Nissan объявили о прекращении работы своих заводов в Испании, Volkswagen готов закрывать производственные линии из-за нехватки комплектующих. В США остановить свою фабрику во Фримонте согласился автопроизводитель Tesla.

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