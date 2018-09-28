Итальянец переспал с шестью тысячами женщин и умер во время секса

Самый известный плейбой Италии Маурицио Занфанти (Maurizio Zanfanti) умер во время секса с очередной поклонницей. Об этом сообщило издание Metro.

Занфанти был известен под прозвищем Ромео из Римини и утверждал, что за свои 63 года переспал с шестью тысячами женщин. Свою карьеру плейбоя он начал в 17 лет в 1970-х годах, тогда он работал промоутером ночного клуба в известном курортном городе Римини.

Занфанти хвастался, что в «удачное лето» занимался сексом с 200 женщин. Его рекорд — 207 женщин за сезон.

В 2016 году в интервью он заявил, что считает, что сделал для продвижения туризма в Римини больше, чем сотни туристических агентств.

Зимой Занфанти подрабатывал в туристических агентствах Скандинавии. Он был столь известен, что в Швеции установили его восковую фигуру.

Занфанти скончался во время секса с 23-летней туристкой из Восточной Европы. У него случился сердечный приступ, девушка вызвала скорую, но врачи не смогли его спасти. Его друзья заявили, что мужчина хотел бы уйти из жизни именно так.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!