Спортсмен на всю страну объявил о сексе с 341 женщиной

Американский баскетболист Джейсон Максиелл (Jason Maxiell) в эфире шоу об отношениях «Исправь мою жизнь» (Fix my life) сознался в том, что до и во время брака с его возлюбленной по имени Брэнди имел секс с 341 женщиной, сообщает Yahoo.com

Чета Максиелл обратилась к ведущей шоу, известному мотивационному оратору Иянле Ванзант (Iyanla Vanzant) с просьбой спасти их брак. В процессе обсуждения оказалось, что Джейсон страдает от алкоголизма и сексоголизма. В разговоре с ведущей тет-а-тет он признался, что у него был секс больше, чем с тремя сотнями девушек в то время, когда ему не приходилось ничего делать, чтобы завоевать их внимание.

В другом эпизоде, когда пара обсуждала семейные проблемы в присутствии Иянле, ведущая спросила у его жены, почему ей так важно знать, сколько женщин было у ее мужа. Она знала только о восьми партнершах. В ходе беседы спортсмен подтвердил, что их было больше 50. Его супруга покинула студию, заявив, что ничего больше не хочет знать о похождениях мужа.

Отмечается, что выпуск был отснят год назад, однако авторы «Исправь мою жизнь» представили его только в сентябре.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!