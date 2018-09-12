Футболист Английской премьер-лиги ответит за изнасилование

Футболист одного из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), имя которого не раскрывается, обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает The Mirror.

Игроку на момент совершения преступления было 17 лет. Жертва, которой тогда было 15, утверждает, что футболист и его кузен воспользовались тем, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения. По ее словам, нападавшие были осведомлены, что она являлась на тот момент несовершеннолетней. Сам футболист сперва отрицал причастность к преступлению.

Позже спортсмен изменил показания, указав на то, что между ним и жертвой произошел секс по согласию. Кузен футболиста также настаивает на том, что изнасилования не было.

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