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05:00, 6 апреля 2023Из жизни

Брошенный одиннадцатью женами мужчина убил двенадцатую

TOI: брошенный одиннадцатью женами из-за алкоголизма житель Индии убил двенадцатую

Фото: Idrees Abbas / ZumaPress / Globallookpress.com

Страдающий хроническим алкоголизмом житель Индии, брошенный ранее одиннадцатью женами, забил насмерть палкой двенадцатую. Об этом сообщает The Times of India (TOI).

50-летний Рам Чандра Тури из муниципалитета Гиридих, штат Джаркханд, убил жену в понедельник, 3 апреля. Женщину звали Савитри Деви, она была на десять лет младше убийцы. Пара состояла в браке 20 лет и воспитала четверых детей. Все это время Тури злоупотреблял алкоголем, а, когда супруга протестовала против этого, пускал в ход кулаки.

В администрации деревни заявили, что до женитьбы на Деви мужчина состоял в браке одиннадцать раз, но жены бросали его из-за пристрастия к спиртному и побоев. В вечер убийства он вернулся домой навеселе и продолжил пьянствовать. Жена попыталась пресечь это, за что Тури начал избивать ее деревянной палкой. Вскоре Деви потеряла сознание, но он продолжал бить ее. В итоге индианка скончалась.

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Тело женщины в луже крови обнаружили дети, которые во время совершения убийства были на свадьбе в соседней деревне. Они подняли тревогу, после чего на место приехали сотрудники правоохранительных органов. Убийцу арестовали и доставили в тюрьму. Несмотря на историю об одиннадцати женах, рассказанную соседями Тури, в полиции пока не смогли подтвердить ее правдивость.

Ранее сообщалось, что в США стоматолог отравил жену, чтобы начать новую жизнь с любовницей. Врач подсыпал яд в коктейль супруги, а позже сам отвез ее в больницу.

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Никита Савин
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