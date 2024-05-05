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08:11, 5 мая 2024Силовые структуры

Стали известны подробности о связанном с терактом в «Крокусе» диверсанте

Связанный с терактом в «Крокусе» диверсант покинул Россию после мобилизации

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Ликвидированный в Ленинградской области диверсант Николай Сурнов, подозреваемый в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле», покинул Россию после объявления частичной мобилизации в 2022 году. Об этом РИА Новости сообщили его знакомые.

По данным агентства, мужчина занимал должность руководителя гаражного кооператива «Стрела-2» в Королеве, работал механиком. «Нормальный был человек. Он тут воров ловил. Даже до председательства», — поделился его знакомый.

Однако после мобилизации Сурнов покинул страну. По словам владельца соседнего гаража, он отправился в Литву. Эту информацию также подтвердили в ФСБ. По данным ведомства, он вернулся в Россию в марте текущего года.

3 мая стало известно о ликвидации в Ленобласти агента украинской военной разведки, готовящего серию терактов в России.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали стрелять по посетителям. По официальным данным МЧС России, в результате теракта пострадали 695 человек, 144 из которых спасти не удалось.

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      Марина Совина
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