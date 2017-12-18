Смерть Сталина встретили овациями

Зрители встретили аплодисментами сцену кончины советского лидера Иосифа Сталина во время пресс-показа комедии «Смерть Сталина». Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

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Отмечается, что с этого эпизода начинается фильм. Роль Сталина в картине исполнил Эдриан Маклафлин, больше он в ленте не появляется.

В прокатной компании подчеркнули, что дата пресс-показа случайно совпала с днем рождения генералиссимуса. Комедия выходит в широкий прокат 25 января.

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