Британские СМИ объявили о возможном запрете комедии о Сталине в России

Министерство культуры России рассматривает вопрос о запрете проката политической сатиры «Смерть Сталина» режиссера Армандо Ианнуччи из-за опасений бурных протестов, пишет британский журнал Dazed.

«Ианнуччи и компания Entertainment One Films будут ждать вердикта чиновников из российского Министерства культуры, пока западные зрители будут наслаждаться фильмом в кинотеатрах уже в следующем месяце», — говорится в заметке.

О возможном запрете комедии также написала газета The Guardian. Она сослалась на представителей КПРФ, назвавших ленту отвратительной, а также на председателя общественного совета при Минкульте России Павла Пожигайло, объявившего «Смерть Сталина» «запланированной провокацией».

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20 сентября пресс-служба Министерства культуры сообщила «Интерфаксу», что у «Смерти Сталина» еще нет российского прокатчика. Отмечалось, что в ведомство за получением прокатного удостоверения на фильм никто не обращался.

18 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал беспокойство СМИ о возможности повторения с лентой «Смерть Сталина» скандала вокруг фильма «Матильда» Алексея Учителя. Он заявил, что Минкульт «никогда не проявлял поверхностный подход в выдаче прокатных удостоверений».

В тот же день «Русская служба Би-би-си» опубликовала комментарий Пожигайло по поводу черной комедии Ианнуччи. Глава Общественного совета отметил, что необходимо сначала увидеть фильм. «Если это не очередная провокационная кампания пропагандистская по очернению российской истории, то ничего страшного», — подчеркнул он.

В «Смерти Сталина» снялись Стив Бушеми, Тимоти Далтон, Ольга Куриленко и Майкл Пэйлин. Фильм посвящен жизни политической элиты СССР в первые дни после смерти Иосифа Сталина. В широкий прокат лента выйдет 20 октября.