Голое тело в пакете повесили на автобусной остановке для рекламы сериала

Видео: IT'S TRAILER TIME! / YouTube

Авторы сериала «Видоизмененный углерод» разместили на одной из автобусных остановок Лос-Анджелеса манекен голого мужчины, запечатанный в прозрачный пакет. Об этом сообщается в репортаже телеканала Fox 11, опубликованном на YouTube.

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Отмечается, что многие люди поверили, что в пакете находится живой человек, потому что тело двигалось и дышало.

Премьера первого сезона «Видоизмененного углерода» от студии Netflix запланирована на 2 февраля. Проект основан на одноименном киберпанк-романе Ричарда Моргана, описывающем будущее, в котором люди научились перемещать человеческое сознание в новые тела. Научно-фантастический сериал уже вошел в список самых ожидаемых телешоу 2018 года.

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