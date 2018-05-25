Телеведущая сняла пьяное видео в сауне и обнаружила себя на PornHub

Британская актриса и телеведущая Данниэлла Уэстбрук (Danniella Westbrook) задумалась о самоубийстве после того, как ее сын увидел ролик с ее участием на PornHub. Об этом женщина рассказала в интервью таблоиду The Sun.

Видео, попавшее в сеть, Уэстбрук снимала сама в домашней сауне, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Оно предназначалось для некоего мужчины, с которым она встречалась (его имя женщина не раскрывает). Однако три недели назад актриса потеряла телефон, на который велась съемка. Неизвестный недоброжелатель сделал актрису жертвой порномести, выложив ролик в сеть.

Когда женщина узнала об утечке файла, она не расстроилась: по ее мнению, на видео она «хорошо выглядела». Однако через некоторое время о записи, опубликованной на порносайте PornHub, узнал сын Уэстбрук Кай Дженкинс (Kai Jenkins). Друзья прислали ему скриншоты видео, которое за два с лишним часа вышло в тренды портала и было просмотрено 12,5 тысячи раз.

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Со слов Уэстбрук, задетые чувства сына заставили ее всерьез задуматься о самоубийстве. «Я чувствовала себя на грани, потому что это мой ребенок. Он вне себя, и я чувствую себя ужасно», — рассказала она.

Женщина попыталась удалить копии файла из сети и призналась, что все еще чувствует себя униженной. Она заявила, что раскаивается в том, что сделала: «Я не должна была это делать, но я сильно напилась, и иногда я забываю, что я мать». Уэстбрук намерена пресечь любую возможность повторения подобной ситуации: «Я была абсолютной тупицей. Не давайте мне пить и мой телефон, а еще не оставляйте меня одну дома», — сказала она.

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