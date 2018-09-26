Довольный Элайджа Вуд «засветил» кольцо всевластия и стал мемом

Пользователи сети превратили в мем фотографию американского актера Элайджи Вуда. Кадром поделился сценарист Кристофер Роберт Каргилл (Christopher Robert Cargill) на своей странице в Twitter.

На снимке видно, как актер катается по тротуару на электросамокате. Вуд держит во рту сигарету и улыбается.

«Здесь не на что смотреть. Просто Элайджа Вуд катается на арендованном самокате», — написал сценарист под фотографией. Его пост быстро набрал несколько тысяч лайков, а подписчики начали шутить над довольным актером в комментариях. Многие вспомнили его роль в трилогии «Властелин колец», поэтому основная часть острот была связана с сюжетом саги.

— Sam Van Haren 🕸 (@SamShotFirst) 25 сентября 2018, 00:12

«Когда ты уничтожил кольцо всевластия и принес вечный мир в королевство».

«Или не уничтожил».

Другие нашли сходство актера с енотом, катающимся на маленьком самокате по квартире.

— Philippa April Wood (@Phil_April) 25 сентября 2018, 19:14

Зимой 2017 года актеры «Властелина колец» встретились в ресторане и сделали общий снимок. На фотографии они изобразили сцену из фильма «Братство кольца».

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