Довольный Элайджа Вуд «засветил» кольцо всевластия и стал мемом

Пользователи сети превратили в мем фотографию американского актера Элайджи Вуда. Кадром поделился сценарист Кристофер Роберт Каргилл (Christopher Robert Cargill) на своей странице в Twitter.
На снимке видно, как актер катается по тротуару на электросамокате. Вуд держит во рту сигарету и улыбается.
«Здесь не на что смотреть. Просто Элайджа Вуд катается на арендованном самокате», — написал сценарист под фотографией. Его пост быстро набрал несколько тысяч лайков, а подписчики начали шутить над довольным актером в комментариях. Многие вспомнили его роль в трилогии «Властелин колец», поэтому основная часть острот была связана с сюжетом саги.
«Когда ты уничтожил кольцо всевластия и принес вечный мир в королевство».
«Или не уничтожил».
Другие нашли сходство актера с енотом, катающимся на маленьком самокате по квартире.
Зимой 2017 года актеры «Властелина колец» встретились в ресторане и сделали общий снимок. На фотографии они изобразили сцену из фильма «Братство кольца».