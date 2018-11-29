12-летнюю девочку выгнали из школы за голубые волосы

12-летнюю девочку выгнали из школы города Бердск Новосибирской области за покрашенные в голубой цвет волосы. Об этом пишет местное издание «Курьер. Среда. Бердск».

По словам матери ученицы, ей не предъявили претензий по внешнему виду ребенка, однако, как только женщина вышла из здания школы, девочку выгнал администратор. Через несколько дней к ученице подошел школьный психолог и сделал замечание о том, что якобы из-за нее одна из старшеклассниц пришла на уроки с цветными волосами.

Представители школы сослались на устав заведения, который «предусматривает классический стиль внешнего вида учеников». Тем не менее, директор пообещала разобраться в ситуации и выслушать все стороны спора.

21 сентября прокуратура Пермского края возбудила административное дело против директора гимназии, ученицу которой отстранили от занятий за розовый цвет волос. В надзорном ведомстве отметили, что в уставе школы не указаны требования к цвету и длине волос учащихся. Кроме того, федеральное законодательство об образовании не предусматривает отстранение детей от занятий.

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