Милонов предложил запретить школьницам красить волосы

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов предложил защитить школьников от «зловредного влияния» поп-культуры. С таким заявлением он обратился к министру просвещения России Ольге Васильевой, передает РИА Новости.

В частности, парламентарий предлагает установить «этикет учащегося», который бы регламентировал правила поведения детей, в том числе, общения друг с другом. Также Милонов выступает за введение дресс-кода, согласно которому будет запрещено использовать косметику и красить волосы.

Милонов добавил, что в школах недопустимо демонстрировать принадлежность к какому-либо неформальному объединению. «Следует регламентировать на общефедеральном уровне недопустимость проявления <...> пристрастия к каким-либо неформальным культурным объединениям: школа не место для демонстрации своих пристрастий в музыке или к неформальным течениям», — отметил он.

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В сентябре сообщалось, что дочь депутат Пермской городской думы отстранили от занятий за розовый цвет волос. Позднее прокуратура Пермского края возбудила административное дело против директора гимназии по статье о незаконном ограничении права на образование.

В декабре 2017 года Милонов рассказал о верных способах распознать геев. «Например, кинешь его в воду, в какую-нибудь реку. Если он утонул, значит, не гомик. А не утонул, если он там плавает, и ты кидаешь в него камни, а он не тонет, значит, точно ведьма или гомик», — сказал парламентарий.

Депутат известен как борец за традиционные семейные ценности и ярый противник ЛГБТ-движения, а также автор неоднозначных инициатив.

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