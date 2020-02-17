Трое российских детей оказались заперты за железной дверью во время пожара

В Иркутске спасатели вытащили из пожара троих детей, которые были заперты в квартире за железной дверью и не могли выбраться самостоятельно. Об этом сообщается на сайте МЧС по Иркутской области.

Пожарные спасли 12-летнюю девочку и двух мальчиков восьми и пяти лет. Одного из мальчиков спасли через окно, еще двоих детей вынесли через подъезд, используя «спасательные устройства». Дети были напуганы и плакали, их госпитализировали. Об их состоянии не сообщается.

В МЧС уточнили, что в одной из комнат горели шкаф и личные вещи, вся квартира была наполнена дымом. Причина возгорания не уточняется.

Ранее сообщалось, что бабушка и трое детей сгорели в частном доме в кузбасском Гурьевске. Происшествие случилось в ночь на 4 февраля, когда матери не было дома — она работала в ночную смену. 11-летний мальчик и 12-летняя дочь остались с 69-летней бабушкой, к ним также пришла с ночевкой 11-летняя соседка. Причиной пожара могло стать короткое замыкание. Семья была благополучной и не состояла на учете.

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