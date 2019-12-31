72-летний муж в доли секунды спас жену-инвалида от сожжения заживо

SG Road Vigilante - SGRV / Facebook

Пожилой житель Сингапура не запаниковал в дорожной аварии и спас жену-инвалида от сожжения заживо. Об этом сообщает информационный портал AsiaOne.

Инцидент произошел в субботу, 28 декабря. 72-летний пенсионер Тан Ченг Уитт с 68-летней женой Ху Гек Хва, прикованной к инвалидному креслу, ехали забрать дочь с работы. У них на пути оказался мотоциклист, который потерял управление и перелетел через дорожный разделитель. Уитт попытался предотвратить аварию и начал оттормаживать, но не успел. Мотоцикл загорелся и проскользнул прямо под его автомобиль Toyota Rush.

В доли секунды пламя охватило машину. Однако Уитт не растерялся, выбежал из салона и оттащил жену на безопасное расстояние от пожара. На помощь ему подоспели прохожие, которые стали свидетелями ДТП. В результате ни Уитт, ни его возлюбленная не пострадали.

Прибывшие на место полиция и пожарные потушили огонь. 23-летний мотоциклист получил травмы, не угрожающие его жизни, и по дороге в больницу находился в сознании.

На следующий день Хва поделилась своими переживаниями: «Я очень испугалась, когда все произошло. Мои руки и ноги стали ватными. Я впервые испытала подобное. Я так благодарна всем, кто спас мне жизнь». Оказалось, Toyota Rush принадлежала их 38-летнему сыну Деррику Тану, который в момент ДТП отдыхал в Таиланде. По его словам, машина сильно пострадала, поэтому ему придется купить новый автомобиль.

По делу ведется расследование.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!