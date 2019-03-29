Горничная в последний момент спасла младенца от падающего потолка

Горничная спасла грудному ребенку жизнь, забрав его из детской комнаты за несколько секунд до обрушения потолка. Ролик случившегося опубликован на платформе Reddit.

Инцидент произошел в воскресенье, 24 марта. На кадрах женщина в белой униформе забегает в детскую комнату и берет младенца на руки. На пороге появляется неизвестная и придерживает дверь, чтобы горничная с ребенком беспрепятственно покинули помещение. Через несколько секунд потолок падает прямо на детскую кроватку.

Пользователи сети принялись спорить о месте произошедшего. Одни предположили, что всему виной землятресение, замеченное примерно в это время в Филиппинах. Другие отметили, что 24 марта землятресение также прошло и в Индонезии.

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