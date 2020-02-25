В российском городе машину вместе с ребенком забрали на штрафстоянку

В Челябинске сотрудники службы эвакуации забрали машину многодетной матери на штрафстоянку вместе с оставленным в салоне полуторагодовалым ребенком. Об этом сообщает НТВ.

По информации телеканала, 46-летняя жительница российского города Елена Важенина забрала сына со штрафстоянки спустя полтора часа. Она пояснила, что оставила ребенка в машине, поскольку ей нужно было быстро зайти в банк. Важенина написала заявление в полицию с просьбой привлечь к ответственности автоинспекторов. В заявлении женщина указала, что посматривала на машину из окна, а в салоне автомобиля оставила радионяню.

Однако административную ответственность понесла только Важенина. Ее оштрафовали по части 1 статьи 5.35 КоАП («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних») за оставление сына в опасности. Как отмечает корреспондентка телеканала Виктория Юдина, сотрудники фирмы, которые эвакуировали автомобиль, не заметив ребенка в салоне, также были не вправе это делать по закону.

Важенина утверждает, что на нее «натравили» сотрудников социальных служб. Женщина намерена судиться.

В начале февраля в Москве полицейские спасли ребенка, которого на несколько часов оставил запертым в машине его отец. По факту инцидента проводится проверка.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru