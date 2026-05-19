13:42, 19 мая 2026Интернет и СМИ

Раскрыт процент публикующих истории для «своих» пользователей

Каждый третий пользователь в VK публикует истории ради внимания одного человека
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Каждый третий пользователь «ВКонтакте» выкладывает истории, чтобы привлечь внимание одного конкретного человека. Об этом «Лента.ру» выяснила из пресс-релиза компании.

В рамках проведенного исследования о приватности историй среди пользователей выяснилось, что многие используют такой формат в качестве публичного личного сообщения — 30 процентов опрошенных заявили, что выкладывают истории с расчетом на конкретного человека.

При этом респонденты признались, что ограничивают доступ к своим историям всем, кроме «своих», в моменты большой радости (18 процентов), а также в моменты слабости и уязвимости (16 процентов).

Чаще всего контент для ограниченного круга лица связан с семьей и детьми (30 процентов), а также с достижениями и радостными событиями (23 процента). В таких случаях доступ ограничивают в первую очередь для малознакомых подписчиков (30 процентов), а также для дальних родственников и отдельных друзей (по 22 процента).

По итогам опроса также было установлено, что 68 процентов респондентов относятся к историям в соцсетях как реалистичному контенту, так что могут легко выложить их без фильтров и обработки.

Ранее сообщалось, что реклама во «ВКонтакте» стала кликабельнее. Это произошло за счет перехода соцсети на инфраструктуру единой Discovery-платформы.

