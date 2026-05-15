VK Реклама переходит на инфраструктуру единой Discovery-платформы

Реклама во «ВКонтакте» стала кликабельнее за счет перехода на инфраструктуру единой Discovery-платформы, рассказали «Ленте.ру» в соцсети.

Discovery-платформа — единое решение VK для рекомендательных систем, поиска и рекламы. Переезд на инфраструктуру платформы поэтапный, первыми развернулись крупные e-com рекламодатели VK и реклама мобильных приложений.

По итогам экспериментов прирост из показа в клики вырос на 27,5 процента, из показа в покупку — на 45 процентов, конверсия в покупку среди пользователей, которые уже кликнули на объявление, составила 104 процентов. При этом цена за покупку снизилась на 18,5 процента.

Discovery-платформа производит многостадийный отбор и ранжирование контента, дает детальное представление об интересах пользователей во всех продуктах VK, мгновенно учитывает реакции (лайки, клики, просмотры), а также решает ряд инженерных задач для быстрого запуска ML-моделей. Интеграция технологий VK Рекламы с Discovery-платформой позволит рекламодателям еще точнее таргетировать рекламные кампании, получать больше конверсий и эффективнее расходовать бюджет. А пользователям – видеть полезные и релевантные предложения.

Инженеры AI VK запустили единую Discovery-платформу в 2025 году. Она объединяет все продукты VK от социальных сетей до контентных сервисов и усиливает технологии персонализации.

