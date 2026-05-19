Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:27, 19 мая 2026Экономика

Россиянам назвали идеальную замену наличной иностранной валюте

Замглавы Минфина Моисеев счел золото идеальной заменой наличной валюте
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Vernon Yuen / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Золото является идеальной заменой наличной иностранной валюте. Об этом заявил заместитель главы Министерства финансов (Минфина) России Алексей Моисеев, его слова приводит ТАСС.

Он рекомендовал россиянам включить золото в структуру накоплений. Драгоценный металл, заверил замглавы ведомства, — более безопасный инструмент для сбережений. «Давайте копить золото, это точно лучше, чем наличные доллары», — призвал граждан Моисеев.

В настоящее время сдерживающим интерес вкладчиков к золоту остается низкая ликвидность этого драгметалла. Это обусловлено высокой волатильностью биржевых котировок. Несмотря на это, Моисеев все равно посоветовал россиянам золото в качестве инструмента для накоплений.

Ранее быть осторожнее с вложениями в золото россиян призвал глава Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Депутат посоветовал воздержаться от подобных инвестиций гражданам с небольшим запасом денежных средств. Биржевая динамика стоимости этого драгметалла во многом является непредсказуемой и подвержена множеству внешних факторов. Неопытный инвестор в итоге может прогореть на подобного рода вложениях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Неизвестные с оружием ворвались в здание редакции «Московского комсомольца»

    Стало известно о смерти российской школьницы на территории дома

    Россиянам назвали способ удобрить огород и не отравиться

    Россиянам назвали способы снизить риск диабета

    Массовая драка со стрельбой в российском городе попала на видео

    Минобороны Эстонии отвергло использование Украиной своего воздушного пространства

    Власти России собрались ввести новую пошлину

    В России ответили на заявление Мерца о переговорах с Москвой

    Поездка жителей Подмосковья на Байкал закончилась массовой гибелью

    Россиянам назвали идеальную замену наличной иностранной валюте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok