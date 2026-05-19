Россиянам назвали идеальную замену наличной иностранной валюте

Золото является идеальной заменой наличной иностранной валюте. Об этом заявил заместитель главы Министерства финансов (Минфина) России Алексей Моисеев, его слова приводит ТАСС.
Он рекомендовал россиянам включить золото в структуру накоплений. Драгоценный металл, заверил замглавы ведомства, — более безопасный инструмент для сбережений. «Давайте копить золото, это точно лучше, чем наличные доллары», — призвал граждан Моисеев.
В настоящее время сдерживающим интерес вкладчиков к золоту остается низкая ликвидность этого драгметалла. Это обусловлено высокой волатильностью биржевых котировок. Несмотря на это, Моисеев все равно посоветовал россиянам золото в качестве инструмента для накоплений.
Ранее быть осторожнее с вложениями в золото россиян призвал глава Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Депутат посоветовал воздержаться от подобных инвестиций гражданам с небольшим запасом денежных средств. Биржевая динамика стоимости этого драгметалла во многом является непредсказуемой и подвержена множеству внешних факторов. Неопытный инвестор в итоге может прогореть на подобного рода вложениях.