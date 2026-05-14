Россиянам назвали три способа спасти сбережения

Депутат Аксаков: Вклады, облигации и акции — лучшие способы спасти сбережения

Одним из лучших вариантов для спасения сбережений является банковский вклад. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Его процитировала «Парламентская газета».

По его словам, эти деньги защищены системой страхования вкладов. Если кредитная организация обанкротится, то клиенту все равно все вернут. Второй вариант — облигации федерального займа (ОФЗ). Аксаков уточнил, что здесь доходность оказывается ниже, чем по вкладам, но облигация обеспечивает выплаты по высокой цене в более долгосрочном периоде.

Парламентарий подчеркнул, что ОФЗ — это гарантированное вложение, так как государство всегда рассчитается с человеком.

Наконец, третий способ — акции. По словам Аксакова, в настоящее время делается все, чтобы этот рынок активно развивался.

Что касается золота, то, как уточнил депутат, динамику его цен сложно предсказывать. Если геополитическая напряженность ослабеет, то спрос на этот металл может упасть, а значит, и цена тоже.

«Поэтому, если у вас небольшие сбережения, я бы особенно не рисковал», — сказал Аксаков.

До этого министр финансов России Антон Силуанов назвал фейковыми вбросами информацию о возможной заморозке банковских вкладов населения или повышении налогов.