Иран начал поставки нефти в Россию

В ноябре Иран поставил в Россию первую партию нефти в рамках программы «нефть в обмен на товары». Об этом заявил министр энергетики Александр Новак, сообщает РИА Новости. В Россию пришел один танкер, новых продаж в 2017 году пока не планируется.

Ожидается, что в 2018 году Россия закупит у Ирана около 5 миллионов тонн в рамках программы. Закупки будут проводиться через структуру «Промсырьеимпорт».

Меморандум о взаимопонимании между Россией и Ираном был подписан в 2014 году. Он подразумевает реализацию комплекса бизнес-проектов на 70 миллиардов долларов. В него также входит программа «нефть в обмен на товары». Изначально предполагалось, что Тегеран будет продавать Москве до 100 тысяч баррелей в сутки.

Похожая схема применялась к Ираку Организацией объединенных наций до 2003 года. Она позволяла стране обменивать нефть на продовольствие, медикаменты и товары первой необходимости, не получая при этом валютную выручку, которая могла быть использована на приобретение вооружений.