Экономика
 
Последние новости
Украинцы подсчитали потери от разрыва с Россией
Власти Крыма обещали зачистить побережье от самостроев
Иран начал поставки нефти в Россию
Игры голых людей в газовой камере в Польше разозлили израильтян
Актер Зеленский фокусами объявил о закрытии «Сватов»
Глотнувший яду в Гаагском трибунале генерал разошелся на мемы
Российские Ми-28 оснастили провальной электроникой

Иран начал поставки нефти в Россию

Перейти в «Мою Ленту»

В ноябре Иран поставил в Россию первую партию нефти в рамках программы «нефть в обмен на товары». Об этом заявил министр энергетики Александр Новак, сообщает РИА Новости. В Россию пришел один танкер, новых продаж в 2017 году пока не планируется.

Ожидается, что в 2018 году Россия закупит у Ирана около 5 миллионов тонн в рамках программы. Закупки будут проводиться через структуру «Промсырьеимпорт».

Меморандум о взаимопонимании между Россией и Ираном был подписан в 2014 году. Он подразумевает реализацию комплекса бизнес-проектов на 70 миллиардов долларов. В него также входит программа «нефть в обмен на товары». Изначально предполагалось, что Тегеран будет продавать Москве до 100 тысяч баррелей в сутки.

Похожая схема применялась к Ираку Организацией объединенных наций до 2003 года. Она позволяла стране обменивать нефть на продовольствие, медикаменты и товары первой необходимости, не получая при этом валютную выручку, которая могла быть использована на приобретение вооружений.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Партия иранской нефти на этой неделе поступит на НПЗ Белоруссии
Россия и Иран согласуют параметры сделки «нефть в обмен на товары»
Новак оценил потенциал нефтегазовых контрактов в Иране для российских компаний
Другие материалы рубрики
Экономика00:0529 ноября

Продам гараж

В сети толкают всякий хлам. А еще нефтезавод и котов-целителей
16:29 6 ноября

Skoda запустила сервис Pet Mobil

16:4515 сентября

SKODA и «Агуша» запустили сервис по доставке младенцев из роддома

16:09Сегодня

Украинцы подсчитали потери от разрыва с Россией

Экономика11:05Сегодня

Эксперт по нитям

Не нужно выглядеть моложе своих лет, нужно красиво взрослеть
15:35Сегодня

Малый и средний бизнес получит бонусы от Бинбанка при пролонгации депозита

13:08Сегодня

«ЕвроХим» увеличит поставки удобрений в Краснодарский край

15:47Сегодня

«МегаФон» предложил новый подход к тарификации для IoT-решений

Экономика00:0927 ноября

Дайте два!

Кто зарабатывает миллионы на покупках россиян в интернете
13:16Сегодня

Медведев объяснил бедность россиян

14:5129 ноября

Вкладчики «Югры» пикетируют встречу представителей АРБ и Банка России

15:03Сегодня

Дания перебежала дорогу «Северному потоку-2»

Россия
«РПЦ хочет христианизировать идею космоса и вселенной»
Бог помогает россиянам летать в космос
«Над нами навис перенаселенный Китай»
Кто убивает русскую деревню
К Новому году в России появится еще 100 тысяч ВИЧ-инфицированных
РПЦ признала независимость Украинской церкви
Корчившего рожи москвича не пустили на самолет в Кемерове
Провода, пакетик, скотч
Полицейские зверски пытают россиян, стараясь не оставлять следов
Рожайте без нервов
Многодетным семьям помогут деньгами и квартирами. Путин гарантирует
Все материалы
Мир
Реджеп Тайип ЭрдоганВ спину не больно
Россия забыла обиды и взахлеб дружит с Турцией
Моя семья
Легендарный маньяк и его культ кровавых убийц держали в страхе всю Америку
Россия сможет разместить боевые самолеты в Египте
Игры голых людей в газовой камере в Польше разозлили израильтян
Без Каддафи хорошо
В Ливии торгуют рабами и убивают всех подряд. Но миру, кажется, все равно
Кровавая ривьера
Франция отстреливает врагов по всему миру, пока никто не видит
Подсчитано число убитых США мирных сирийцев
Все материалы
Бывший СССР
Башню снесло
Украинские танкисты грозятся намотать ополченцев на гусеницы
Попавший в плен боец ВСУ рассказал подробности боя с батальоном «Призрак»
Луганский передел
Что стоит за уходом Плотницкого с поста главы ЛНР
На Украине сообщили о задержании причастных к ИГ россиян
На Украине придумали новый способ остановить строительство Крымского моста
Постреволюционный реализм
В области культуры правительство Украины воспроизвело все подходы времен СССР
На Украине рассказали о войне днепропетровских и киевских воров в законе
Все материалы
Экономика
Продам гараж
В сети толкают всякий хлам. А еще нефтезавод и котов-целителей
Skoda запустила сервис Pet Mobil
Украинцы подсчитали потери от разрыва с Россией
Малый и средний бизнес получит бонусы от Бинбанка при пролонгации депозита
«МегаФон» предложил новый подход к тарификации для IoT-решений
Медведев объяснил бедность россиян
Дания перебежала дорогу «Северному потоку-2»
Все материалы
Силовые структуры
Нарыли
Зачем в России воруют секретные кабели ФСБ и ФСО
Капкан для Рамзана
Посланник Кадырова решал вопросы на Украине и похищал бизнесменов в Москве
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Закованный в наручники мужчина сбежал из подмосковного наркодиспансера
Полиция поймала мародера на месте крушения самолета под Хабаровском
Забавлявшиеся стрельбой по машинам сибиряки попали в колонию за двойное убийство
Украинского шпиона Сержа поймали на заводе в Тольятти
Все материалы
Наука и техника
Красноармейцы в финском плену. Лагерь в области Париккала«Красноармейцы — голодные и нищие колхозники»
Сталин обрек тысячи солдат на мучительную смерть и подарил Финляндию Гитлеру
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Ярослав Сергеев«Мои итальянские адвокаты начнут работу. Я достаточно богатый»
Российский ученый перевернул математику и хочет засудить всех, кто ему не верит
Илону Маску объяснили форму Марса
Российские Ми-28 оснастили провальной электроникой
Китай представил лазерную пушку
Провальный пуск с Восточного назвали «летными испытаниями»
Все материалы
Спорт
Конор МакгрегорБеги, Конор, беги: Макгрегор поссорился с мафией
Ирландские гангстеры хотят расправиться со звездным бойцом
Григорий РодченковРусская моча против стукача
Он кормил чемпионов допингом и стал главным врагом России
Футболист «Манчестер Сити» забил и «исцелил» травмированного одноклубника
Журова рассказала об эротических виршах Родченкова
Избитый футболист «Зенита» раскрыл подробности инцидента
Над Макгрегором нависла угроза расправы
Емельяненко-младший провел бой с Кадыровым
Все материалы
Культура
«Викинги были просвещеннее врагов по части женщин»
Кто создал самый популярный исторический сериал без секса в кадре
Как писать о любви и говорить с Путиным
Эти и другие тайные знания на главной книжной ярмарке России
Правда-матка
Голые женщины, яркие мужчины и другие красоты Африки
Актер Зеленский фокусами объявил о закрытии «Сватов»
Продюсера «Стрелы» и «Флэша» уволили за прикосновения к коллегам
«Матильда» вынудила Поклонскую отказаться от «затмевавшего разум дворянства»
Вышел трейлер фильма об отношениях Христа и Марии Магдалины
Все материалы
Интернет и СМИ
Смотри, но не трогай
YouTube превратился в рассадник шоу для педофилов
Голливудский актер удалился из Twitter после троллинга за страсть к БДСМ
Кошмар уже сегодня
Смертоносные угрозы будущего ближе, чем кажется
В туалетной бумаге из Таджикистана нашли сюрприз
Муж решил бить жену за каждый лайк в соцсети
ТНТ впервые за много лет обновит дизайн
Конгресс США лишил аккредитации журналистов RT
Все материалы
Ценности
«Иногда люди последние бабки готовы мне отдать»
Татуировщик Тимати о нежной коже Егора Крида и дурных вкусах девчонок
Назван самый популярный в Instagram бренд
Дизайнер извлекла из шоколада «Жизнь на Венере»
Уральский дизайнер создала юбку с Путиным и дождалась награды
Публике показали новую форму олимпийской сборной России
В России выросло число скупердяев
Определена лучшая зимняя обувь для мужчин
Все материалы
Путешествия
Грибок и боль
Что угрожает туристам в съемных квартирах
Проверено на себе
Экоаудит поможет туристам выбрать место для отдыха
Россияне распрощаются с горящими турами
Американцы попались на фотографировании голых ягодиц в храме
Ричард Брэнсон отправит в космос 900 туристов
Турист погиб на секретном военном объекте в Чернобыле
Россияне отказались от дорогих гостиниц
Все материалы
Из жизни
Танцы на костях
Лучшие фотографии Instagram за ноябрь
Африканский феминизм
Чем живет самая красивая девушка во Вселенной
Принц Гарри и Меган МарклБабушка не против
Принц Гарри женится на актрисе-мулатке, наплевав на скандалы и интриги
Непослушный пес уничтожил всю порноколлекцию хозяина
Шотландец вернул найденные 30 фунтов и обогатился в тот же день
Британку парализовало из-за мыслей об изнасиловании
В аэропорту Домодедово поймали мастурбирующего украинца
Все материалы
Новый Mercedes CLS. Мы уже все знаем
Все, что нужно знать про новое поколение самого необычного «Мерседеса»
Кроссоверы, которых никто не ждал
Кроссоверы от автомобильных брендов, которые вообще не про это
На каких машинах ездят москвичи
Топ-10 самых популярных иномарок в Москве
Ретро-Франкенштейны
Что будет, если современные автомобили скрестить с их «классическими» предками
Показана Toyota для приключений со съемными противотуманками
Американцы попросили избавить Lexus LX от двух кресел
В финал конкурса «Автомобиль года» в Америке не попал ни один «немец»
Все материалы
Ловушка для планктона
Тест: Какой офис идеально вам подходит
Это чисто Питер
Сколько стоят квартиры в воспетом Шнуром городе на Неве
Нихао себе
Хибара из китайской глубинки стала лучшим зданием 2017 года
«Моя бывшая живет на помойке»
Москвич сделал из жены бомжа, и ему не стыдно
Берите две
Пять стран, где ипотеку дают под смешной процент
Квартирант убил хозяина жилья из-за требования прибраться
Московская пенсионерка пригрозила взорвать дом после ссоры с консьержкой
Все материалы