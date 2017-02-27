Россия и Иран согласуют параметры сделки «нефть в обмен на товары»

Москва и Тегеран в течение ближайших недель решат вопрос по поставкам иранской нефти в рамках программы «нефть в обмен на товары». Об этом в понедельник, 27 февраля, в ходе Сочинского форума заявил министр энергетики России Александр Новак, передает РИА Новости.

«В ближайшие недели, мы стараемся это делать ускоренными темпами, все зависит от процесса согласования», — рассказал он агентству о сроках принятия решения.

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Чиновник также сообщил, что уполномоченной для проведения торговых операций организацией станет «Промсырьеимпорт».

По предварительным данным, Иран планирует продавать России 100 тысяч баррелей нефти в сутки. Тегеран собирается получить половину оплаты деньгами, половину — товарами и услугами.

Меморандум о взаимопонимании между Россией и Ираном был подписан в 2014 году. Он подразумевает реализацию комплекса бизнес-проектов на 70 миллиардов долларов. В него также входит программа «нефть в обмен на товары».

Похожая схема применялась к Ираку Организацией объединенных наций до 2003 года. Она позволяла стране обменивать нефть на продовольствие, медикаменты и товары первой необходимости, не получая при этом валютную выручку, которая могла быть использована на приобретение вооружений.