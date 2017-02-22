Новак оценил потенциал нефтегазовых контрактов в Иране для российских компаний

Потенциал нефтегазовых контрактов в Иране для компаний российских составляет около 20 миллиардов долларов. Такую оценку дал министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.

«Наши компании имеют конкретный интерес к конкретным месторождениям», — сказал он по итогам визита в Исламскую республику.

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В ноябре Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) заявила, что ожидает от России сокращения нефтедобычи. Тогда Новак заявлял, что заморозка добычи нефти для страны соответствует сокращению производства на 200-300 тысяч баррелей в день. Он пояснил, что российские компании планируют нарастить добычу нефти на 200-300 тысяч баррелей в сутки, однако российское правительство готово этот процесс заморозить.

В свою очередь министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что его страна не готова сокращать добычу.

Тем не менее, 30 ноября входящие в ОПЕК страны достигли договоренности о сокращении добычи нефти: с января 2017 года она снизится на 1,2 миллиона баррелей — до 32,5 миллиона в сутки.