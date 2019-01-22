Уволился отвечавший за Европу и Россию американский дипломат

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл подал в отставку. Об этом сообщает газета The Washington Post, ознакомившаяся с заявлением дипломата об увольнении.

Отмечается, что документ был подан госсекретарю Майку Помпео еще 4 января. Последний рабочий день 41-летнего Митчелла на должности будет 15 февраля.

Свое решение он объяснил как личными, так и профессиональными причинами. «В момент, когда администрация завершила свой второй год [работы], я чувствую, что выполнил все, что намеревался на этой должности», — отметил Митчелл, сославшись на разработку европейской стратегии и помощь Помпео после увольнения его предшественника Рекса Тиллерсона. В этой связи помощник решил проводить время со своей семьей, которая за последние несколько месяцев провела без него множество дней.

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Эту информацию подтвердил на своей странице в Twitter и замруководителя пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино. По его словам, временно исполнять обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии будет Элизабет Миллард. Сейчас она занимает пост первого заместителя помощника.

Помпео в свою очередь отметил, что ценил советы и мудрость Митчелла, а также пожелал ему, его супруге и двум маленьким детям счастья.

Митчелл занимал пост с сентября 2017 года. В этой должности он, в частности, отвечал за отношения с Россией и Украиной.

В августе 2018-го он заявлял, что американское правительство собирается последовательно ужесточать режим односторонних санкций в отношении Москвы, если она не изменит свой внешнеполитический курс. В конце июня того же года Митчелл отмечал, что Вашингтон хочет более тесных отношений с Москвой, однако не готов для этого поступиться своими принципами или союзниками.

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