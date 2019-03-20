Россия захотела взять в долг у Запада

Министерство финансов России раздумывает над возможностью разместить в марте еврооблигации после трехмесячного перерыва. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

По его словам, вероятнее всего, бумаги будут в евро, однако не исключается и их размещение в юанях. Решение о валюте будет принято накануне размещения.

Минфин может разместить еврооблигации на три миллиарда долларов — это вся сумма внешних заимствований, которая запланирована в бюджете на текущий год. Эксперты считают, что министерству финансов следует размещать долговые бумаги до обострения ситуации с санкциями — Конгресс США в феврале опубликовал проект закона о новых антироссийских ограничениях, которые, в частности, накладывают запрет на операции с российским госдолгом.

В последний раз Минфин размещал российские еврооблигации в конце ноября прошлого года. Тогда всего было размещено бумаг на один миллиард евро с погашением в декабре 2025 года. До этого еврооблигации размещались Россией в сентябре 2013-го, их погашение запланировано на сентябрь 2020-го.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в конце прошлого года заявил, что в 2019-м Россия может разместить суверенные евробонды в евро и юанях. Тогда он добавил, что заимствования в евро в 2019 году могут превысить уровень 2018-го.

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